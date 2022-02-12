بولندا – اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن أوروبا تخسر مواجهتها مع روسيا اقتصاديا وسياسيا.

وكتب مورافيتسكي في مقال لصحيفة “ديلي تيلغراف” البريطانية أن “الحكومات الأوروبية أبدت خمولا في وجه التهديدات الروسية المتزايدة، ولم يكن لدى الزعماء ما يكفي من الشجاعة والحزم لقطع العلاقات الاقتصادية مع الكرملين”.

وأضاف أن “الخناق يضيق على أوروبا وليس على موسكو. وأوروبا تخسر ليس فقط اقتصاديا، كما يدل ارتفاع أسعار الغاز، بل وسياسيا أيضا”.

وقال إن موسكو “استغلت الضعف الأوروبي بوقاحة وفاعلية”، وأن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي يتيح لروسيا إمكانية التأثير على القرارات الخاصة بسيادة أوكرانيا.

ودعا إلى “التضمان والتعاون” على نطاق أوروبا “في وجه الخطر هذا”، مضيفا أن الأحداث على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون “الإنذار الأخير لأوروبا وشركائها على الجانب المقابل من الأطلسي”.

واعتبر أن الخطوات الفعالة من قبل الغرب ستكون عقوبات اقتصادية وإيقاف مشروع الغاز “السيل الشمالي 2”.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير “لهجوم” على أوكرانيا.

المصدر: تاس