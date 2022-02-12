إيطاليا – أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسميا امس عن موعد مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ويستضيف ميلان جاره الإنتر في ذهاب قبل النهائي في الأول من مارس المقبل، فيما يحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا في الـ2 من مارس على أن يقام لقاء الإياب في تورينو.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد مباراتي الإياب بشكل رسمي.

وتأهل ميلان إلى المربع الذهبي بعد فوزه العريض على لاتسيو برباعية نظيفة في الدور ربع النهائي، كما تأهل الإنتر عقب فوزه على روما بهدفين نظيفين.

وصعد يوفنتوس إلى قبل النهائي بفوزه على ساسولو بنتيجة 2-1، فيما تأهل فيورنتينا بعد تجاوزه لفريق أتلانتا بنتيجة 3-2.

المصدر: رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم