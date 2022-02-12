روسيا – أصدرت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” بيانا أعلنت فيه عن سبب التأخير في إعلان نتيجة اختبار المتزلجة على الجليد كاميلا فالييفا.

وقالت الوكالة الروسية في بيانها أن التأخر في إصدار نتيجة الاختبار كان “بسبب موجة أخرى من فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات بين موظفي المختبر في ستوكهولم الذي كان يجري الاختبارات”.

في الوقت نفسه، قال مصدر لوكالة “تاس” الروسية، إنه تم تحليل اختبارات المنشطات للمتزلجة الروسية فالييفا البالغة 15 عاما، والتي تم تسليمها في منتصف يناير في تالين خلال بطولة أوروبا، بشكل أسرع من اختبارات ديسمبر التي أجريت خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع قيود كوفيد -19 في السويد في 9 فبراير فقط.

وجاء في بيان محكمة التحكيم الرياضي “كاس” اليوم السبت، أنه سيتم عقد جلسة استماع بشأن استئناف مشاركة اللاعبة الروسية كاميلا فالييفا في الألعاب الأولمبية بعد ظهر يوم الاثنين 14 من فبراير.

وتم تعيين الإيطالي فابيو جوديكا والأمريكي جيفري بنز والسلوفينية فيسنا بيرجانت راكوسيفيتش محكمين في قضية فالييفا.

وخطفت فالييفا الأنظار الاثنين الماضي في منافسات الفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد “الميدالية الذهبية” برصيد 74 نقطة.

ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد في الـ15 من فبراير بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت في اليومين الماضيين، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد “بكين 2022” تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وأكدت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار “تريميتازيدين” المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها وكالة “روسادا” في 25 ديسمبر 2021.

بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة “نوفوستي” نقلا عن بيان صحفي للجنة.

وأشار البيان إلى أن نتيجة اختبارات كاميلا فالييفا جاءت سلبية قبل وبعد 25 ديسمبر 2021، بما في ذلك في بكين.

يذكر أنه في 25 ديسمبر 2021، تم أخذ عينة من كاميلا فالييفا خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ ، وتم العثور على مادة “تريميتازيدين” المحظورة، ما دفع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” لاستبعاد الرياضية مؤقتا.

وطعنت كاميلا فالييفا قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات “روسادا” يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية “بكين 2022”.

وفي وقت لاحق اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للتزلج (ISU) أنه سيمارس حقه في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على قرار الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” الصادر يوم 9 فبراير، ومطالبة الكاس بإعادة التعليق المؤقت”.

المصدر: “تاس”