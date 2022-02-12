روسيا – أفاد قسم الدعم الإعلامي بأسطول البحر الأسود، إن أكثر من 30 سفينة تابعة للأسطول غادرت سيفاستوبول ونوفوروسيسك لتنفيذ تدريبات في إطار المناورات واسعة النطاق للبحرية الروسية.

وحسب بيان الدعم الإعلامي، توجهت السفن الحربية ووحدات القوات الساحلية التابعة لأسطول البحر الأسود، إلى ميادين التدريب البحرية لبدء المرحلة الأولى من التدريبات، التي تجري تحت قيادة قائد أسطول البحر الأسود إيغور أوسيبوف.

وتهدف هذه التمرينات، للتدرب على الدفاع عن الساحل البحري لشبه جزيرة القرم، وقواعد القوات التابعة لأسطول البحر الأسود، وكذلك منشآت ومواقع القطاع الاقتصادي للبلاد، وطرق الاتصالات البحرية، والمجالات الاقتصادية البحرية، ضد التهديدات العسكرية المحتملة من جانب العدو المفترض.

وستقوم السفن والطائرات الحربية والقوات الساحلية التابعة للأسطول، خلال التدريبات، بتنفيذ عمليات رمي مدفعي وصاروخي ضد الأهداف البحرية والساحلية والجوية.

وتتضمن مجموعة السفن المشاركة، أكثر من 30 سفينة حربية تشمل الفرقاطات وسفن الدوريات وسفن الصواريخ الصغيرة، وقوارب الصواريخ وسفن الإنزال والسفن الصغيرة المضادة للغواصات وسفن مكافحة الألغام.

وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022، تجري في الفترة من يناير إلى فبراير، سلسلة من التدريبات البحرية في مختلف البحار والمحيطات تحت الإشراف العام للقائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف، تشارك فيها بشكل إجمالي أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم، وأكثر من 60 طائرة حربية، و 1000 قطعة من المعدات العسكرية، وحوالي 10 آلاف عسكري.

المصدر: نوفوستي