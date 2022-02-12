روسيا – أعلنت شركة Technodinamika التابعة لمؤسسة “روستيخ” الروسية عن تطويرها مظلات ذكية جديدة مجهزة بأنظمة لتحديد المواقع.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة “حصلت Technodinamika على براءة اختراع جديدة لنظام مظلات ذكية جديدة تسمح بإنزال البضائع والحمولات في أماكن معينة وبشكل تلقائي، معتمدة على منظومتي GLONASS و GPS العالميتين لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية”.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لـ”روستيخ”، أوليغ يفتوشينكو: “حصلنا على براءة اختراع جديدة لمظلات نقل ذكية مصممة للهبوط من ارتفاعات تصل إلى 8000 م، بفضل أنظمة GLONASS و GPSسيكون بإمكان هذه المظلات إنزال الحمولات تلقائيا في أماكن محددة، ولن تتجاوز معدل الخطأ في تحديد مكان الهبوط الـ 100م، وبالإضافة إلى ذلك سجلنا براءة اختراع أخرى لتطوير منظومات تساعد المظلات على إنزال حمولات تصل أوزانها إلى 500 كلغ”.

ومن جانبه قال المدير العام لشركة Technodinamika “تخضع المنظومات المظلية الجديدة التي طورناها لاختبارات الطيران واختبارات التحقق من التصميم، ومع نهاية عام 2022 من المقرر أن تنقل النماذج الأولية من هذه المظلات إلى مركز اختبارات الطيران التابع لوزارة الدفاع الروسية”.

المصدر: روستيخ