بكين – تصدرت البطلة الأولمبية الروسية كاميلا فالييفا عناوين الأخبار في الأيام القليلة الماضية بتحقيقها إنجازا غير مسبوق في تاريخ الأولمبياد، قبل اتهامها بتعاطي مواد محظورة.

وخطفت فالييفا البالغة 15 عاما الأنظار الاثنين الماضي في منافسات الفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق الفني على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد “الميدالية الذهبية” برصيد 74 نقطة.

وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار “تريميتازيدين” المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها وكالة “روسادا” في 25 ديسمبر 2021.

وبعد هذه التطورات والاتهامات بحق فالييفا، بدأت حملة واسعة من الدعم للبطلة الروسية على الصعيدين الرسمي والشعبي وخصوصا بأنها تستعد لخوض غمار مسابقة فردي السيدات في الـ15 من فبراير المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين مقتنع بأن الموقف بشأن اللاعبة الروسية كاميلا فالييفا هو سوء تفاهم، ويحث على انتظار انتهاء الإجراءات.

وقال بيسكوف: “نحن مقتنعون الآن بأننا نتحدث عن نوع من سوء الفهم. لدى مسؤولي الرياضة لدينا أسئلة معينة حول توقيت اختبار عينات فالييفا. نسجل هذه الأسئلة”.

وأضاف في الوقت نفسه أن الكرملين “لا يعلق ولا يريد التعليق على الوضع” وينتظر استكمال الإجراءات. وبحسب بيسكوف، لا توجد أسئلة للمسؤولين الرياضيين الروس الآن، فهم “يقومون بعملهم”، والكرملين يقدم دعما كاملا وغير محدود لكاميلا فالييفا، ويحثها على السير بفخر والفوز على الجميع.

كما قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو: “إن فالييفا اجتازت فحوص الكشف عن المنشطات بنجاح مرارا وتكرارا قبل الـ25 من ديسمبر وبعده، وفي بطولة العالم وبطولة أوروبا في يناير، وفي الأولمبياد الحالي، ونتيجة جميع الفحوص جاءت سلبية مما لا يعطي أدنى سبب للتشكيك بنزاهتها”.

وعلى الصعيد الشعبي، اجتاح هاشتاغ “كاميلا نحن معك” (#КамиМыСТобой) مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا دعما للبطلة الأولمبية الروسية.

ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد في الـ15 من فبراير بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد ذكرت أمس الأول، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد “بكين 2022” تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج: “نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية”.

بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة “نوفوستي” نقلا عن بيان صحفي للجنة.

وأشار البيان إلى أن نتيجة اختبارات كاميلا فالييفا جاءت سلبية قبل وبعد 25 ديسمبر 2021، بما في ذلك في بكين.

يذكر أنه في 25 ديسمبر 2021، تم أخذ عينة من كاميلا فالييفا خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ ، وتم العثور على مادة “تريميتازيدين” المحظورة، ما دفع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” لاستبعاد الرياضية مؤقتا.

وطعنت كاميلا فالييفا قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات “روسادا” يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية “بكين 2022”.

وفي وقت لاحق اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للتزلج (ISU) أنه سيمارس حقه في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على قرار الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” الصادر يوم 9 فبراير، ومطالبة الكاس بإعادة التعليق المؤقت”.

المصدر: RT