ليبيا – ذكر عضو هيئة صياغة الدستور منتهية الولاية صالح شاكر أن الشعب الليبي ملّ من تعاقب الحكومات التي وصل عددها إلى 11 حكومة خلال 11 عامًا، كما ملّ من الفراغ الدستوري والنزاع بين القوى السياسية الليبية، واصفًا ذلك بأنه “عبث وأمر غير مقبول”.

شاكر وفي مداخلة له عبر برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية قال: “إن ما أقدم عليه مجلس النواب اليوم بتعيين فتحي باشاآغا رئيسًا للحكومة وتشكيل لجنة لصياغة أو تصحيح الدستور معيب”، مشددًا على أنه لا يمكن لأي مجلس أن يغيّر الدستور الليبي الذي صادق عليه الليبيون.

وأضاف شاكر: “الدستور الحالي يحتوي على إجابات شافية عن المعضلات جميعها التي قد تواجه ليبيا مستقبلًا، وأن الذين قاموا بصياغته توصلوا لأقصى ما يمكن الوصول إليه من التوافق حول القضايا الشائكة بنسبة بلغت 98%”.

شاكر شدد على أن الذين يغامرون بإعادة صياغة مسودة الدستور أو تصحيح بعض بنوده يقودون البلاد إلى مغامرة غير مضمونة النتائج.