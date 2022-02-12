ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.

دوجاريك وفي بيان له الجمعة تلقت المرصد نسخة منه قال: إن الأمين العام أُحيط علمًا بالتصويت الذي جرى أمس الخميس في مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مسارًا لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

وبحسب البيان ،دعا الأمين العام جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، مطالبًا جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى.

وذكّر الأمين العام جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.