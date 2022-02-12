قصر الإليزيه: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين يوم السبت

قصر الإليزيه: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين يوم السبت

فرنسا – أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن قصر الإليزيه بأن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت الـ12 من فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يجري الاتصال عند الظهر بتوقيت باريس أو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو.

وكان ماكرون قد زار موسكو هذا الأسبوع، حيث بحث مع بوتين قضايا الأمن في أوروبا والوضع حول أوكرانيا.

ومن موسكو توجه الرئيس الفرنسي إلى كييف حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن نيته الاتصال بماكرون بعد زيارة الأخير لكييف.

المصدر: وكالات