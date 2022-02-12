لقاء ثلاثي بين “اليونفيل” والجيشين اللبناني والإسرائيلي في رأس الناقورة

لقاء ثلاثي بين “اليونفيل” والجيشين اللبناني والإسرائيلي في رأس الناقورة

لبنان – أعلن الجيش الإسرائيلي، عقد لقاء ثلاثي بين ممثلين عن “اليونيفيل” والجيشين اللبناني والإسرائيلي، في موقع قوات “اليونيفيل” في رأس الناقورة .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الوفد الإسرائيلي ترأسه العميد إفي ديفرين، رئيس لواء العلاقات الخارجية في الجيش، وحضره قائد اليونيفيل المنتهية ولايته ستيفانو ديل كول، ومسؤولون عسكريون لبنانيون.

وعرض العميد دفرين خلال الاجتماع، الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701، والتي تركزت على وجود حزب الله في جنوب لبنان ووجود أسلحة محظورة فيه.

هذا وتوجه العميد ديفرين إلى قائد “اليونيفيل” المنتهية ولايته، شاكرا إياه على جهوده ومساهمته في حالة الاستقرار على الحدود الشمالية.

المصدر: RT