مصر – ناقش وزير الزراعة المصري السيد القصير، تطورات أزمة شحنة البرتقال المصرية المحتجزة في روسيا مع السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو.

وأكد وزير الزراعة المصري للسفير الروسي على سلامة شحنات البرتقال المصري التي تم إيقافها مؤخرا في روسيا ومطابقاتها لكافة المعايير الفنية الدولية بما في ذلك كافة القواعد الفنية الروسية.

وشدد وزير الزراعة من السفير الروسي على أهمية وجود نقاط تواصل سريعة ولجان فنية من الجانبين لحل المشاكل الفنية الطارئة ولمنع تكرارها مستقبلا.

من جانبه، أكد السفير الروسي بالقاهرة أن مصر شريك هام واستراتيجي لروسيا، موضحا: “نسعى دائما لتطوير وتعميق هذه الشراكة، وهناك تواصل مستمر مع الجهات الفنية الروسية لإزالة أي عقبات أمام دخول السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية”.

وأكد وزير الزراعة المصري أن مصر تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا وإزالة أي عقبات تعرقل هذا التعاون خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية كما أكد على ضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين للتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة وأشار إلى أهمية أن يقوم الجانب الروسي بإخطار الجانب المصري بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بدخول السلع الزراعية المصرية إلى الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن مصر حريصة على سلامة منتجاتها من السلع الغذائية علي كل من المستويين المحلي والتصديري وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية على صادرات مصر الزراعية.

المصدر: RT