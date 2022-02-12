ليبيا – علق خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب على قرار تكليف البرلمان لفتحي باشاآغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال :”نحن في أمس الحاجة لمراجعة تفاصيل غزوة الأحزاب وكيف اجتمع الأعداء على مختلف قبائلهم وانتماءاتهم وأديانهم وأعراقهم،جمعهم شيء واحد فقط، ألا وهو كراهية الحق والرغبة في اجتثاته”.

وأضاف:”كفار قريش قوم النبي،قبائل العرب التى لا تريطها به صلة،اليهود الذين نقضوا العهد،المنافقون المندسون وهم الأخطر،ما أشبه الليلة بالبارحة،فاللهم خندقا كخندق المدينة يحول بيننا وبين الظالمين والخونة المنافقين”.