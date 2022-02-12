موسكو – أكد سفير روسيا في ألمانيا سيرغي نيتشايف، إن بلاده تأمل بأن يتم في القريب العاجل في ألمانيا استئناف عملية منح الترخيص لخط “السيل الشمالي 2”.

وأشار السفير إلى أنه يجري تقديم الوثائق اللازمة، للجهة التنظيمية الألمانية.

وأضاف السفير: “نأمل بأن يتم استئناف إجراءات الحصول على شهادة الترخيض للخط في المستقبل القريب، وأن يتم ذلك بشكل مهني وغير مسيس”.

ونوه السفير بأن شركة Nord Stream 2 AG المشرفة على تشغيل الخط، أسست في ألمانيا شركة فرعية لها – Gas for Europe GmbH، وقامت المذكورة بتقديم كل الوثائق الضرورية إلى وكالة الشبكات الفيدرالية الألمانية.

استمرت عملية بناء خط “السيل الشمالي 2” المخصص لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ثلاث سنوات واكتملت في 10 سبتمبر 2021. بعد ذلك تم ملء أنبوبي الخط بالغاز التقني، وبات جاهزا للتشغيل. لكن ألمانيا علقت عملية التصديق على Nord Stream 2 AG كمشغل للخط من أجل إعادة تنظيم الشركة وفقا لقوانين الدولة الألمانية.

المصدر: نوفوستي