مصر – دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح السبت كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمحور الأمل (المحمودية)، التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية.

وشارك في التدشين الآباء أساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية.

وأزاح البابا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها بحضور اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات الهيئة الذين أهداهم البابا هدية تذكارية.

وأدى البابا القداس الإلهي وألقى عظة “التطويبات”، وقدم في ختامها الشكر لكل من تعب في هذه الكاتدرائية، وخص بالشكر المهندسين وفريق عمل القوات المسلحة الذي أشرف على بنائها وعلى المنطقة كلها بقيادة اللواء أحمد العزازي، كما جدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتجديد الحياة على أرض مصر في كل موقع.

ويأتي بناء كاتدرائية البشارة في إطار خطة التطوير التي أطلقتها الدولة مؤخرا بمنطقة ترعة المحمودية.

المصدر: موقع “مصراوي”