ليبيا – تقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بالشكر للمجلس الرئاسي على الجهود واللقاءات والقرارات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل.

الدبيبة قال خلال ملتقى أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل إنه قد سيطرت على ليبيا خلال العشر سنوات الماضية طبقة سياسية تقاسمت السلطة والنفوذ والمال وتمدد لنفسها وتعود للحروب والخلافات.

وأشار إلى أن الطبقة السياسية التي سيطرت على ليبيا تحرض على سفك الدماء وتشرعن الحروب وتعود لاقتسام السلطة فيما بينها

وبيّن أن الحروب والتواريخ اختلفت لكن تبقى نفس الوجوه مسيطرة على المشهد، لافتاً إلى أن قلة في مجلس النواب تنفرد بالقرار وما تقوم بإقراره عبث ومهزلة لا تشرف الشعب الليبي.

وأكد أنه يجب على هذا المجلس أن يرحل فهو يصدر القرارات بالتزوير والتلفيق وهم مسؤولون عن كل هذه الفوضى والدماء والحروب.

وأضاف” إن كنتم تريدون قوانين تدعم قرارات وقوانين تخدم المصالحة فيجب أن تجرى الانتخابات ولا للتمديد. الحل في انتخابات سريعة لمنع الحرب في بلادنا ونحقق الاستقرار والسلام”.

الدبيبة قال:” باشرت التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية لتحديد موعد للانتخابات قريبا وستجري الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور، خطتنا لإجراء الانتخابات تحت عنوان “عودة الأمانة للشعب” سنعلن عليها بمناسبة عيد الثورة 17 فبراير”.

وشدد على ضرورة أن يخرج الجميع في الساحات والميادين من أجل رفض التمديد الذي يسعى إليه البرلمان، مضيفاً: “الشعب هو الذي سيقول كلمته والخلاص قريب ولا يمكن التمديد لهذه الأجسام الحالية مرة أخرى ونعم للانتخابات”.