كوريا ش – أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، حضر حفل وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء 10 آلاف منزل في العاصمة بيونغ يانغ.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن كوريا الشمالية بدأت العمل أمس السبت في الجزء الثاني من مشروع الإسكان الواقع في منطقة هواسونغ، موضحة أن الزعيم كيم ألقى كلمة خلال الحفل.

وفي كلمته، قال كيم جونغ أون: “إن مهمة بناء 10 آلاف منزل في منطقة هواسونغ، التي تعد أحد المهام ذات الأولوية القصوى التي تواجه قطاع الإنشاءات هذا العام، ليس فقط الجزء الثاني لتنفيذ الهدف طويل الأجل لبناء المنازل في مدينة بيونغ يانغ، وهو هدف نعتز به منذ مدة طويلة، لكنه أيضا يمثل المرحلة الأولى من تحويل المنطقة إلى مدينة حديثة جديدة”، مؤكدا أن “وحدات البناء في منطقة هواسونغ ستكرس جميع الدروس المستفادة وحماسها وروحها العالية من أجل حملة البناء المقدسة، من خلال تولي زمام المبادرة في الحملة، وسوف تصبح مثالا لبناة مواقع الإنشاءات الأخرى”.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في المؤتمر الثامن لاجتماع حزب العمال الحاكم العام الماضي عن هدفها بناء 50 ألف شقة في بيونغ يانغ بحلول عام 2025، أي 10 آلاف وحدة كل عام.

المصدر: “يونهاب”