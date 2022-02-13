ليبيا – اعتبر المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ الموالي بشدة لتركيا أن المرجعية اليوم التي تحكم فيها ليبيا هي البلطجة السياسية والفوضى ولم يعود هناك نص يحترم ومرجعية يمكن الرجوع اليها.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج”حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن تشكيل الحكومة الغرض منه ليس تشكيل حكومة لمعالجة امور البلاد بل لضمان التمديد والبقاء في السلطة للأبد وضمان حرمان الليبيين من حقهم وسرقة حقهم في الانتخاب.

ورأى أن من يسعى للحصول على السلطة بأي طريقة وبالمخالفة ويقبل كل الاجراءات المخالفة لا يمكن ان يؤتمن على أن يعيد الأمانة للشعب، مشيراً إلى أنه في حال استسلم الليبيين لهذه الطغمة السياسية الفاسدة التي جثمت على صدورهم طيلة العشر سنوات لن تتحقق آمالهم ولن يتحقق الاستقرار الذي ينشده الجميع.

ولفت إلى أن من يتحمل مسؤولية العنف والصدام هو من يريد فرض امراً واقعاً ولا يمكن ان تفرض على طرف يعمل وفق أسس وقواعد أمراً واقعاً خارج تلك القواعد وبالبلطجة وتلومه في عدم الرضوخ لذلك الامر بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ الأحداث تتسارع وفي كل لحظة هناك تطور كيف تصف ما يحدث؟

ما حدث وتابعه الليبيين مؤتمر شعبي اساسي لعقيلة، لم يكون عملاً يراد به التقيد بالقوانين والاجراءات، لاحظ الجميع كيف كان الهرج والمرج والتصويت مخالف، المرجعية اليوم التي تحكم فيها ليبيا هي البلطجة السياسية والفوضى ولم يعود هناك نص يحترم ومرجعية يمكن الرجوع اليها وتشكيل حكومة اليوم الغرض منه ليس تشكيل حكومة لمعالجة امور البلاد بل لضمان التمديد والبقاء في السلطة للأبد وضمان حرمان الليبيين من حقهم وسرقة حقهم في الانتخاب.

من يسعى للحصول على السلطة بأي طريقة وبالمخالفة ويقبل كل الاجراءات المخالفة لا يمكن ان يؤتمن على أن يرجع الأمانة للشعب.

اهنئ المخابرات المصرية التي نجحت في اختراق جبهة المقاومين لحكم العسكر واستعمال بعض البيادق لشق الصف وتحقيق ما لم يحققوه بقوة السلاح، اليوم تعاد الكرة بصفقات مشبوهة تحت الطاولة وما يعطى لها من وعود وتنتهك فيها كل القيم الانسانية من تنازل عن محاسبة المجرمين ومن سفكوا الدماء وأهدروا مال الليبيين طيلة السنوات الماضية كيف نصل لاستقرار بمثل هذه الطريقة ورغم ذلك ينتهك حقوق الليبيين ولا يرجع لهم في شيء اليوم ليس لاحد يمثل شرعية الليبيين!

عندما قال عقيلة أن المرشح الآخر انسحب وظهر وقال إنني حُبست في غرفة ولم انسحب ومنعوني من الخروج يثبت أن العملية مزورة وما بني على باطل هو باطل ولن يثبت وهذا الحلف المؤقت بين عقيلة وباشاآغا سينقلب لمشاحنات ومصادمات ولا يغرن الليبيين انهم حبايب وشكلوا حكومة! غداً ستظهر الاختلافات بينهم. الناس ان صمتت طويلاً فإنها لن ترضخ لسرقة حقها.

س/ ما الرسالة التي يحاول ايصالها باشاغا بوصوله لطرابلس وحديثه؟

ما قاله يحاول أن يقول إن الناس قبلت والكل مرتاح وهذا الجمع الذي صور هو الشعب الليبي، على العكس الشعب الليبي 7 مليون مهضوم حقه ويتلاعب به ويحكم دون ارادته.

العملية بلطجة وفرض أمر واقع والذي لا يعجبه يغير الواقع كما يريده بالتالي هذا يثبت لليبيين ما نيل المطالب بالتمني وإنما تؤخذ الدنيا غِلابه، العملية تحدي وبلطجة مرة بالسلاح والهجوم والقتل والدمار وتلاعب المخابرات المصريه وشق الصفوف واستعمال بعض السطحين المجانين الذين يريدون استعمال أي سلطة فانية دون البحث عن اسس تبقي اسمائهم مرسومة بشكل نير في التاريخ كل هذا باطل ولن يفلح وينجح.

عندما لا يحتكم لمعايير اخلاقية وقانونية وشرعية يصبح الدفاع عن المبدأ والحق أمر شرعي، ما حصل مهزلة وسرقة لحق الشعب الليبي في مستقبل افضل.

الخطوة القادمة محاولة السيطرة على المصرف المركزي ومصادر التمويل واجهزة الدولة ومؤسساتها وتحقيق احلام بعض الاشخاص كالسفر للخارج كسفراء وما الى ذلك، عملية متواصلة وستظهر عراقيل إذا ما تمكنوا.

ان استسلم الليبيين لهذه الطغمة السياسية الفاسدة التي جثمت على صدورهم طيلة العشر سنوات لن تتحقق امالهم ولن نرى الاستقرار الذي ننشده جميعاً.

يقبل ما هو متوافق عليه وما يأتي بالرضا وبالفعل ويحقق الاستقرار وأما البلطجه التي أتوا فيها وعليكم ان تقبلوها لان هذه القوانين وفرضنا الامر الواقع وعليكم ان تبدوا حسن النية بقبولها هذا لا يحقق استقرار لأنها بلطجة! حتى محاولة تزينها مجلس الدولة لم يوافق وأختطفه رئيسه المشري وبعض جماعته من الإخوان المسلمين الذين قالوا كلاماً وفعلوا تحت الطاولة صفقات يوم السبت هناك جلسة لمجلس الدولة وسنرى الاعضاء الذين لا يوافقون وسوف نرى كيف ستطور العملية السياسية، الموضوع ليس نهائي ولا يمكن لاحد ان يسلم به لانه بلطجة وفرض لأمر واقع وان استسلمنا في هذه المرة لهذا الامر الواقع فأننا سنستسلم لكل الأمور الأخرى ولن يرى الليبيين حقهم يرجع لهم هذه تجربة للشعب الليبي ان رضخوا واستسلموا ولم يخرجوا ويرفضوا هذه الامور ستعاد هذه الامور مرة ومرتين وستدار ليبيا بصفقات!.

نحن صبرنا عشر سنوات وهؤلاء المتمسكين بالـ 16 الف دينار ويريدون ان يتقاضوها من اموال الليبيين كل حياتهم والجوازات الحمراء ان مرر الشعب الليبي هذه الممارسات هذه المرة لن يتزحزحوا عشر سنوات أخرى وسيجدون المبررات!.

س/ وفق رأيك ما المطلوب للتعامل مع هذا الأمر الواقعي سواء من باشاآغا أو الدبيبة لتفادي أي اصطدام مسلح؟ انقسام لحكومات موازية؟

من يتحمل مسؤولية العنف والصدام هو من يريد فرض امراً واقعاً ولا يمكن ان تفرض على طرف يعمل وفق أسس وقواعد تفرض عليه أمراً واقعاً خارج تلك القواعد وبالبلطجة وتلومه في عدم الرضوخ لذلك الامر.

نحن اعتدى علينا وعلى بيوتنا وانتهكت ومع ذلك كان دائماً خطاب السلام، اتحسر على 6 آلاف شاب من المنطقة الشرقية الذين اقتادوهم بهم لطرابلس وقتلوا على أسوارها بدافع أن هناك فاسدين وارهابين! واليوم هؤلاء الفاسدين والإرهابين اصبحوا شركاء ويتقاسمون السلطة! اليوم عندما يطلب أحد الاطراف بالعقلانية يجب ان يكون القدوة بالعقلانية ويتصرف وفقاً لأسس وقواعد يرضى عنها الناس! ان تفرض عليا امراً وبغض النظر عن النصوص والإجراءات وما توافق عليه الناس وتقول هذا امر واقع عليك قبوله وان لم تقبله تتحمل مسؤولية الفوضى والصدام هذا غير معقول.

موقف الخارجية الاميركية متخوف لأنهم يعلمون ان هناك بلطجة سياسية حصلت وسرقة لحق الليبيين ويراقبون الوضع لانهم يتوقعون ان هناك ردات فعل والامر لن يمر مرور الكرام والليبيين لن يسلموا بحقهم بمثل هذه الاجراءات والفهلوة المصريه. الكل لم يبارك العملية التي حصلت في طبرق إلا الخارجية المصريه فقط والتي تعتبر الراعي الرسمي لكل هذه العمليات اعتقد ان المواقف الدولية تترقب وعندها ستتخذ الموقف الذي تراه.