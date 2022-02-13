العراق – كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى أن بلاده تخطط لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التحرك إلى 3 دول بينها روسيا، لشراء مقاتلات وطائرات مسيرة ودبابات وأنظمة دفاعية أخرى.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك خططا لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي”، لافتا الى أن القوات المسلحة الوطنية تستخدم حاليا دبابات “أبرامز” الأمريكية ودبابات “تي 90” الروسية.

وأضاف أن “العراق يعتزم إرسال وفد أمني رفيع إلى كل من روسيا وفرنسا وباكستان لشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة”.

وكان قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن قاسم المحمدي قد أكد لـ “واع” في وقت سابق، وجود عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا، مبينا أن “هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأمريكي حيث هناك دبابات متطورة، وهي دبابات أبرامز، وهناك دبابات تي 90 الروسية المنشأ ولدينا العديد منها والتي تعادل أبرامز، وكذلك هناك العديد من المدرعات والكثير من المعدات الموجودة”.

وأشار القائد إلى أن “هناك خططا لزيادتها وزيادة الفرق والألوية من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية