ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين قرب تسلم خفر السواحل الليبيين مزيدًا من السفن البحرية لاعتراض المهاجرين غير الشرعيين.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن متحدث باسم المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية قوله: إن الاتحاد الأوروبي سيسلم خفر السواحل الليبيين 3 سفن جديدة للبحث والإنقاذ وزورقي دورية تم تجديدهما مؤخرا في أوروبا.

وأضاف التقرير: إن الاتحاد الأوروبي ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس” ساعدا قبرص للسيطرة على تحركات المهاجرين غير الشرعيين.

ترجمة المرصد – خاص