ليبيا – أوصت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال الليبيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها إذا ما كان هنالك أي مخاطر تذكر على سلامة وجودهم فيها.

ووفقًا لبيان صحفي للوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد فإن هذه التوصية تأتي نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حاليًا، مشيرًا إلى أن مغادرة الأراضي الأوكرانية تتم من خلال الرحلات الجوية التجارية المتوفرة، مع تنبيه الليبيين الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

ونوهت الوزارة لإمكانية قيام الليبيين المقيمين بأوكرانيا بالاتصال على رقم السفارة في كييف “00380442386070” وأرقام تواصل لجنة طوارئ السفارة “38066185920800” و”21892526236900″ بالإضافة إلى الرقم “0038688948023” والبريد الإلكتروني [email protected].

وأضاف البيان: إن صفحة السفارة أدناه أيضًا متاحة للتواصل مع الليبين المقيمين في أوكرانيا:

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