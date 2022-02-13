ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته شبكة “ذا شفت” الإخبارية المالطية الناطقة بالإنجليزية عن تعيين ضابط متقاعد سيء السمعة على منصب له علاقة مع ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى حصول العقيد المتقاعد “أليكس دالي” الذي أجبر على ترك وظيفة مدير السجون المالطية في ديسمبر الفائت بعد سلسلة من الفضائح بما في ذلك 13 حالة وفاة في عهده على هذا المنصب من قبل الحكومة المالطية.

وأضاف التقرير: إن هذا المنصب هو “مبعوث حكومي في ليبيا” للتنسيق مع سلطات الأخيرة فيما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية وفقًا للاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها مع مالطا في العام 2020. مبينًا أن المكتب الذي سيعمل منه “دالي” غير واضح باستثناء أنه سيكون في العاصمة طرابلس.

وتابع التقرير: إن من قام بتعيينه هو وزير الداخلية المالطي “بايرون كاميليري” رغم مواجهة “دالي” اتهامات بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان لا سيما المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدًا أن “كاميليري” المدافع عمن عينه قرر استخدام مواهب الأخير في مجال آخر في ليبيا بشأن قضية الهجرة غير الشرعية الحساسة.

وبين التقرير أن الدور الجديد لـ”دالي” يتمثل في إدارة أحد مركزي تنسيق ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتفق عليهما في العام 2020 في إطار إنشاء وحدة تنسيق من 3 أفراد من مالطا ومثلهم من ليبيا، للمساعدة في عمليات مكافحة هذه الظاهرة فيما سيكون المركزان في فاليتا وطرابلس.

وأضاف التقرير: إن كافة النفقات سيتم دفعها من قبل السلطات في مالطا التي سيمثلها “دالي” في طرابلس مع 2 من المسؤولين الليبيين. مشيرًا إلى إثارة منظمة العفو الدولية، مخاوف بشأن استخدام مراكز التنسيق لردع المهاجرين غير الشرعيين المحاولين العبور إلى أوروبا عبر ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص