روسيا – أفاد مصدر مقرب من سلاح البحرية، إن طائرات مضادة للغواصات من طراز “إيل-38” وكذلك غواصة تابعة لأسطول المحيط الهادئ، تمكنت من اكتشاف الغواصة الأمريكية قرب جزر الكوريل الروسية.

وأضاف المصدر: “تم اكتشاف الغواصة الأمريكية من طراز Virginia، بواسطة الطائرات المضادة للغواصات من طراز إيل-38 وبفضل غواصة تابعة لأسطول المحيط الهادئ، وذلك خلال التدريبات للبحث عن غواصات تابعة للعدو المفترض وتدميرها في مناطق انتشارها المحتمل”.

ووفقا للمصدر، تم تسليم إحداثيات الغواصة الغريبة إلى مفرزة من السفن الحربية بقيادة الفرقاطة “مارشال شابوشنيكوف” التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي. وبعد ذلك، قامت هذه السفينة الروسية متعددة الوظائف، بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدود الدولة الروسية.

وأشار المصدر، إلى أن التدابير العملياتية للقوات المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ، سمحت على ما يبدو بمفاجأة الغواصة الأمريكية، بحيث لم يعد لديها الوقت الكافي لمغادرة منطقة التمرين بشكل خفي.

المصدر: تاس