ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بالقاهرة، إنهم على اتصال مع كل الأطراف الليبية لتعزيز الاستقرار.

شكري أشار وفقاً للخارجية المصرية إلى تفاعلهم مع شركائهم الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي بشكل كامل وتوحد مؤسساته.

وأوضح أن مؤتمرات باريس وبرلين وضعت رؤية دولية لكيفية الخروج من هذه الأزمة وقد وصلوا لمرحلة لابد أن تنفذ فيها كل هذه المخرجات التي يتفق معها الليبيون.

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