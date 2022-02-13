إنجلترا – أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن أمله في التوصل قريبا لتسوية بشأن العقد الجديد للهداف المصري محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعبين قد يصلوا إلى قمة مستواهم “في منتصف الثلاثينيات”.

وينتهي عقد صلاح، الذي يبلغ عامه الثلاثين في يونيو المقبل، مع ليفربول، بعد 18 شهرا، وسط محادثات جارية بشأن العقد الجديد.

وأعرب قائد المنتخب المصري عن رغبته في البقاء مع ليفربول، ولكن تردد أنه طلب عبر ممثليه الحصول على 300 ألف جنيه إسترليني (407 آلاف دولار) أسبوعيا، لتجديد عقده.

وقال كلوب في تصريحات صحفية، بشأن التجديد لنجمه المصري وهو على مشارف الثلاثين من العمر “قبل عام أو اثنين فإن أول 3 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، بعيدا عن صلاح، كانوا في سن 34 أو أكبر”.

وأضاف “ليفاندوفسكي في الـ33، ثم ميسي ورونالدو في الـ34 والـ37، وإذا حالفك الحظ في خوض مسيرتك دون أن تتعرض لإصابات بالغة، سيكون بإمكانك اللعب لفترة أطول”.

وأشار كلوب: “الذروة لا تحدث في منتصف العشرينيات، الأفضلية القصوى تكون في أوائل الثلاثينيات ومنتصف الثلاثينيات، حيث يمكن للاعب أن يرى الأمور من منظور صحيح، نظرا لما تعلمه خلال مسيرته”.

وختم كلوب حديثه بالقول: “بإمكانه استغلال ذلك في أن يصبح أفضل مما كان عليه قبل بضعة أعوام، لا يوجد سقف للعمر”.

المصدر:”وكالات”