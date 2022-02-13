بكين – فاز المنتخب الروسي بالميدالية الذهبية لسباق التتابع للتزلج على الثلج، الأحد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.

وتفوق أليكسي شيرفوتكين الفائز بذهبية السكياتلون وألكسندر بولشونوف صاحب فضية سباق 10 آلاف كم، ودينيس سبيتسوف صاحب فضية السكياتلون وسيرجي أوستيوغوف، في سباق 4× 10 كم تتابع لفرق الرجال ليتلوا المركز الأول.

واحتلت النرويج المركز الثاني وحصلت فرنسا على الميدالية البرونزية.

وتعد هذه أول ذهبية أولمبية في سباق التتابع للتزلج على الثلج، يحصل عليها رجال روسيا منذ عام 1980، وهي الميدالية السابعة للمتزلجين الروس في أولمبياد بكين.

قبل ذلك، لم يفز المتزلجون الروس مطلقا في سباق التتابع، ففي عام 2018 في بيونغتشانغ وفي عام 2014 في سوتشي، احتلوا المركز الثاني.

المصدر:RT