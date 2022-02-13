ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي إن لجنتي مجلسي النواب والدولة توصلتا إلى توافقات مهمة حول الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري.

لنقي أشار في تصريح لموقع”الجزيرة نت” إلى أن مجلس الدولة سيعقد جلسة السبت المقبل للتصويت على خارطة الطريق بعد إحالة الصيغة النهائية المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة.

ورحب لنقي بالاتفاق بين المجلسين لإنهاء الانسداد في المسار السياسي والاتفاق حول خارطة طريق واضحة في المدد المحددة في التعديلات للإعلان الدستوري لإجراء الانتخابات في زمن أقصاه العام المقبل.

وتابع أن المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة فتحي باشاغا حصل على تزكيات من أعضاء المجلسين لتشكيل حكومة جديدة في غضون الأسبوع القادم، وهذا هو التوافق الحقيقي بين المجلسين.

كما لفت إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يواجه ضغوطا دولية وإقليمية للانسحاب من السلطة.