ليبيا – أكد عضو مراقبة تعليم بلدية أبوسليم محمد عبد الحفيظ الدراسة استؤنفت السبت في مدارس البلدية رسميًّا، والمؤسسات التعليمية خضعت لتعقيم تام ومستمرون في التعقيم دوريًّا.

عبد الحفيظ أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن وزارة التعليم صرفت ميزانية بداية العام لتوفير مواد التعقيم والكمامات للطلبة، ولم تصرف أي قيمة إضافية، وتوفيرها حاليا يكون عبر المدرسة وأولياء الأمور، أما تعقيم المباني فتنفذه البلدية وجهاز الطب العسكري.

وبيّن أنه بعد إغلاق مقر ديوان البلدية بسبب تسجيل إصابات بين الموظفين، يتم العمل حاليا وسط إجراءات احترازية مشددة، ومعدل الإصابات في تناقص.