مصر – تعتزم شركتا “ديبلوماتيك” و”بي.جي. تيتان” الأمريكيتان ضخ استثمارات في السوق المصرية تقدر بنحو 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت حنان طاهر المستشار الاقتصادي للشركتين المذكورتين، إن الاستثمارات ستكون في 3 مشروعات رئيسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وإنشاء مستشفيات بمواصفات عالمية.

وأضافت طاهر في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، أن شركة “ديبلوماتيك” الأمريكية ومقرها نيويورك تقدمت بطلب للحكومة للاستثمار في مصر بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق فصله بالتحليل الكهربائي، وذلك بالشراكة مع شركة “سيمنز” العالمية.

وأشارت إلى أن الشركة ذاتها تقدمت بمشروع لتحلية ومعالجة مياه البحر لتصبح صالحة للشرب والزراعة، باستخدام أحدث التقنيات العالمية الموفرة في التكلفة، وذلك بعد نجاحها فى إنشاء عدة مشروعات مماثله فى دول الخليج العربى، مشيرة إلى أن الاستثمارات المتوقعة في هذين المشروعين تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وأوضحت أن الشركة الثانية “بي.جي. تيتان” الأمريكية ومقرها ولاية كاليفورنيا، تقدمت بعرض للحكومة المصرية لتدشين عدة مستشفيات بمواصفات عالمية بأعلى معايير الجودة الصحية في العالم، مشيرة إلى أن “حجم الاستثمارات يصل إلى نحو 2 مليار دولار”.

وأكدت حنان طاهر أن “ذلك المشروع يأتي تزامنا مع اهتمام مصر بمجال الرعاية الصحية وحرصها على توفير أعلى درجات الرعاية للمواطن المصري، لا سيما في إطار حملة 100 مليون صحة التي أطلقها أخيرا الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأضافت طاهر، أن “الشركتين في انتظار موافقة الجهات المعنية بمصر على خطتهم للاستثمار بالسوق المحلية، ومن ثم سيبدأو بأعمال الإنشاءات بالتعاون مع شركات وطنية، مشددة على أن الجانب الأمريكي أبدى انفتاحا بشأن زيادة حجم الاستثمار المباشر في أعقاب تدشين المشروعات محل الموافقة، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من تطور في البنية التحتية بعهد الرئيس السيسي”.

المصدر: “الشروق”