ميلان ينقض على الصدارة مستفيدا من تعادل إنتر ونابولي

ميلان ينقض على الصدارة مستفيدا من تعادل إنتر ونابولي

إيطاليا – حقق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه سامبدوريا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

ويدين “الروسونيري” بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي رافائيل لياو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الثامنة.

وبهذا الفوز، صعد ميلان إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة مستفيدا من تعادل جاره إنتر ومضيفه نابولي 1-1 أمس السبت.

وتراجع إنتر (54 نقطة) إلى مركز الوصافة ولديه مباراة مؤجلة، كما تراجع نابولي (53 نقطة) إلى المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT