واشنطن: لا تغيير جوهريا في الموقف الأمريكي بعد مكالمة بايدن وبوتين

واشنطن: لا تغيير جوهريا في الموقف الأمريكي بعد مكالمة بايدن وبوتين

واشنطن – أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اليوم، لم تحدث تغييرا جوهريا في موقف واشنطن تجاه الأزمة الأوكرانية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح للصحفيين إن المشاورات كانت “مهنية ومعمقة واستمرت أكثر من ساعة بقليل”.

وأضاف أن هذه المشاورات لم تسفر عن “تغيير جوهري في الوتيرة المستمرة منذ أسابيع”.

وأعرب يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي عن تنديد موسكو بالهستيريا الأمريكية التي بلغت ذروتها بعد الاتصال بين بوتين وبايدن.

المصدر: “أ ف ب” + RT