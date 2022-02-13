مصر – استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح سيسي، امس وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير ألمانيا لدى القاهرة فرانك هارتمان.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن “مباحثات السيسي والوزيرة الألمانية تناولت الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين، بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضاف: “وزيرة خارجية ألمانيا أكدت تقدير بلادها للدور الأخلاقي والإنساني التي تقوم به مصر من خلال استضافة ملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر، مما جعل مصر مثلا أعلى ونموذجا يحتذى إقليميا ودوليا”.

من جانبها، أوضحت أنالينا بيربوك أنه “جرت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك”، لافتة إلى أن “مصر أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وشمال إفريقيا”.

كما شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنه “تم التطرق للتطورات في ليبيا شكل موسع خلال جلسة المباحثات”، مضيفة: “مباحثاتنا تناولت الوضع في ليبيا ونؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار والسلام هناك”، حيث أكد شكري “دعم التوافق الليبي – الليبي”، مشددا على أنه “ليس هناك حلول عسكرية للقضية الليبية”.

هذا وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن “تقدير بلادها للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة”، مشيرة إلى “أهمية تفعيل عملية للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإلى الشراكة بين مصر وألمانيا واشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات”.

المصدر: RT + “اليوم السابع”