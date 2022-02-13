دبي – تنطلق غدا الأحد فعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية “غولفوود 2022” في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات، بمشاركة شركات سورية في مجال الصناعات الغذائية.

ونقلت وكالة “سانا” عن بيان هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مفاده أن الجناح الذي تشارك فيه سوريا تبلغ مساحته 318 مترا مربعا تشارك فيه 25 شركة غذائية سورية متخصصة في مجال إنتاج وتسويق زيت الزيتون والتوابل والكونسروة والمشروبات الساخنة والباردة والمخبوزات والحلويات والشوكولا وغيرها من المنتجات الغذائية السورية المعدة للتصدير.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن معرض “غولفوود” بدبي يعد الأكبر والأهم ضمن المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات وتشارك فيه 120 دولة وأكثر من 4000 شركة متخصصة في صناعة المواد الغذائية وتسويقها إضافة الى 150 متحدثا يقدمون خبرتهم العلمية من خلال المؤتمرات والندوات التي تنعقد خلال المعرض بحضور أهم رجال الأعمال وقادة الحكومات حول العالم.

وبينت الهيئة أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين للتسويق للمنتجات الغذائية وإحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات العاملة في منظومة القطاع الغذائي على مدار خمسة أيام حافلة بصفقات الشراء والبيع والحوارات الغنية والخبرات الفنية.

بدوره عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة طلال قلعه جي لفت في تصريح لمندوب سانا إلى أن هناك نحو 20 شركة صناعية غذائية سورية أخرى مشاركة خارج الجناح السوري ما يرفع عدد الشركات المشاركة السورية إلى 45 شركة الأمر الذي يؤكد أهمية المعرض للترويج للمنتجات الغذائية السورية إلى الأسواق العالمية لكون هذه المنتجات تتمتع بقدرة تنافسية عالية بالجودة والنكهة المميزة والأسعار المنافسة.

المصدر: سانا