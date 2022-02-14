ليبيا – افتتح نائب رئييس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية، الذي انطلق اليوم الأحد، بمعرض طرابلس الدولي، بتنظيم من شركة الواحة للمعارض، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال .

بوجناح أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عن سعادته بحضور أكبر حدث سنوي في قطاع الرعاية الصحية في شمال أفريقيا، والذي يركز على توفير متطلبات واحتياجات قطاع الصحة.

وذكر خلال كلمة ألقاها، أن مثل هذه الملتقيات والمعارض الدولية، يجب أن تنال الزخم الكافي لإظهارها، لما لها من مردود إيجابي على الدولة الليبية، في فهم سوق الاستثمار، وتطوير القطاع الصحي من حيث بناء المستشفيات، والعيادات، والمراكز الصحية ،والتعليم الطبي وتدريب الكوادر الطبية.

من جانبها، أكدت رئيسة المؤتمر آمال الترهوني أن المؤتمر يعد إنجازًا كبيرًا في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه قد تم الإعلان عن إطلاق أول بطاقة تأمين صحي خلال الملتقى.

وناقش الملتقى العلمي عددًا من المواضيع الهامة أبرزها، عدم انتظام تدفق الأدوية التخصصية وخاصة الأورام، وأثر الاستثمارات في مؤسسات النفع العام الصحية، وبروتوكول تعامل المنظمات المانحة الدولية والمحلية مع وزارة الصحة، إلى جانب التأمين الصحي العام في ليبيا، وبرامج الصحة المدرسية.

وشارك في الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من 13–15 فبراير، مختلف الجهات والقطاعات التي تسعى للرفع من مستوى صحة المواطن الليبي، إلى جانب الأطقم الطبية والطبية المساعدة وكل من له دور في تطوير قطاع الصحة في ليبيا.

هذا وحضر الافتتاح كل من وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ووكيل وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود، ووكيل وزارة الخارجية عمر الكتي، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وبمشاركة 200 شركة عارضة، وعدد من السفراء العرب والأجانب في ليبيا.