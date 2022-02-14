مصر – ذكرت صحيفة “الوطن سبورت” المصرية، أن أحمد عبد القادر صانع ألعاب الأهلي دخل حسابات البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري قبل مباراتي السنغال الحاسمتين في تصفيات مونديال قطر.

وتألق أحمد عبد القادر خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق الأحمر بمنافسات كأس العالم للأندية التي أختتمت أمس السبت في الإمارات، وحقق فيها الأهلي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة، سجل منها عبد القادر الهدف الثالث.

وذكرت الصحيفة أن هناك اجماع على ضم اللاعب لمعسكر المنتخب المصري المقبل، حال استمرار تألقه مع الأهلي في المباريات المحلية والإفريقية المقبلة.

ويفتح كيروش، الباب أمام انضمام وجوده جديدة للمنتخب خلال المعسكر المقبل، المقرر انطلاقه في شهر مارس المقبل، استعداد لخوض مباراتي السنغال المحدد لهما 24 و29 من الشهر نفسه، ضمن منافسات الجولتين الحاسمتين من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، خصوصا أنه صرح من قبل بأن المنتخب ليس حكرا على بعض اللاعبين، وأن الباب مفتوح لتواجد أي لاعب يتألق مع ناديه.

المصدر: sport.elwatannews.com