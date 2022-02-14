إنجلترا – يعد اكتساب الوزن بمرور الوقت أمرا شائعا للغاية بل وصحيا في بعض الأحيان. وغالبا ما تعود زيادة الوزن الكلاسيكية إلى تناول المزيد من الطعام، وقلة النشاط، واحتباس الماء، وقلة النوم.

ومع ذلك، إذا كنت تكتسب وزنا في فترة زمنية قصيرة دون سبب واضح، فقد تكون لديك حالة صحية كامنة يجب معرفتها.

ووفقا لموقع Medical News Today، فإن بعض الحالات التي يمكن أن تسبب زيادة سريعة في الوزن هي:

– الأدوية (للنوبات والسكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والاضطرابات النفسية على وجه الخصوص)

– الأرق

– الإقلاع عن التدخين

– متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

– فشل القلب

– مشاكل في الكلى

– التليف الكبدي

– اضطراب الغدة الدرقية

– متلازمة كوشينغ

– ضخامة الأطراف

– سرطان المبيض

ويمكن مراجعة الطبيب لاستبعاد أي من الأسباب المحتملة المذكورة أعلاه لتحديد سبب اكتساب الوزن السريع وما يمكن فعله حيال ذلك.

وإذا لم يتمكن الطبيب من العثور على أي أسباب أساسية، فربما يرجع ذلك إلى خيارات نمط الحياة. وعلى سبيل المثال، قد تتناول الكثير من السعرات الحرارية ولا تحرق سعرات حرارية كافية.

وقد يكون السبب في ذلك هو التوتر أو قلة النوم أو ببساطة أنك دخلت في عادات غير صحية.

12 نصيحة سريعة للتخلص من الوزن الزائد

على ما يبدو، 95% من الحميات تفشل. ويمكن إنقاص الوزن بسرعة ولكن من المهم أن تجعله مستداما.

وكشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) عن 12 نصيحة سريعة للتخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبته (وإيقافه).

لا تفوت وجبة الإفطار

لن يساعدك تخطي وجبة الإفطار على إنقاص الوزن خلافا للاعتقاد السائد. وقد تفوتك العناصر الغذائية الأساسية وينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم لأنك تشعر بالجوع.

وبدلا من ذلك، يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والمعززة للطاقة، مثل العصيدة أو البيض أو العصائر أو الغرانولا.

تناول وجبات منتظمة

يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، لذلك لا تحاول الاستغناء عن وجبات الطعام في محاولة لخفض السعرات الحرارية.

ويشار إلى أن اتباع أوقات منتظمة للوجبات والتأكد من أنك تأكل دائما عندما تكون جائعا يقلل من الرغبة في تناول وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات

الفاكهة والخضار منخفضة السعرات الحرارية والدهون، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهي ثلاثة مكونات أساسية لإنقاص الوزن بنجاح.

كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على لياقتك وصحتك وجمالك.

كن أكثر نشاطا

أن تكون نشيطا هو المفتاح لفقدان الوزن والحفاظ عليه. ولذلك، يمكنك البحث عن نشاط تستمتع به ويمكن أن يدخل في روتينك اليومي.

وبالإضافة إلى توفير الكثير من الفوائد الصحية، يمكن أن تساعد التمارين في حرق السعرات الحرارية الزائدة التي لا يمكن فقدانها من خلال النظام الغذائي وحده.

اشرب الكثير من الماء

أحيانًا يخلط الناس بين العطش والجوع، لذلك من المهم أن تبقى رطبا طوال اليوم. وعندما تشعر بالعطش، يمكن أن ينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية إضافية عندما يكون كوب الماء هو ما تحتاجه حقا.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن للأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف أن تساعدك على الشعور بالشبع، وهي مثالية لفقدان الوزن.

وتوجد الألياف فقط في طعام النباتات، مثل الفاكهة والخضروات والشوفان وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني والمعكرونة والفول والبازلاء والعدس.

اقرأ ملصقات الطعام

يمكن أن تساعدك قراءة الملصقات الغذائية على اختيار الخيارات الصحية.

ويمكن استخدام معلومات السعرات الحرارية الموجودة على أغلفة الأطعمة لمعرفة كيف يتناسب طعام معين مع حصتك اليومية من السعرات الحرارية، مهما كان ذلك.

استخدم طبقا أصغر حجما

يمكن أن يساعد استخدام أطباق صغيرة في تناول كميات أصغر من الطعام، وبذلك، قد تتمكن من التعود تدريجيا على تناول كميات أصغر دون الشعور بالجوع.

وفي بعض الأحيان قد نميل إلى تناول كميات أكبر مما نحتاج إليه حقا، ويمكن إيقاف هذا كله باستخدام طبق أصغر.

ويستغرق الأمر نحو 20 دقيقة حتى تخبر المعدة الدماغ بأنها ممتلئة، لذا تناول الطعام ببطء وتوقف عن الأكل قبل أن تشعر بالشبع.

لا تحظر الأطعمة التي تحبها

لا تحظر أي أطعمة من خطة إنقاص الوزن، خاصة تلك التي تحبها. حيث سيؤدي حظر الأطعمة إلى جعلك تشتهيها أكثر وسينتهي بك الأمر إلى الإفراط في تناولها وربما تكتسب المزيد من الوزن.

ولا يوجد سبب يمنعك من الاستمتاع ببعض الوجبات طالما بقيت ضمن حدود السعرات الحرارية اليومية.

لا تقم بتخزين الوجبات السريعة

لتجنب الإغراء، لا تحتفظ بالأطعمة السريعة مثل الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية الحلوة، وبدلا من ذلك، اختر الوجبات الخفيفة الصحية، مثل الفاكهة، وكعك الأرز غير المملح، وكعك الشوفان، والفشار غير المملح أو غير المحلى، وعصير الفاكهة غير المحلى. ولذلك عندما تشعر بالجوع، يكون لديك خيارات صحية للذهاب إليها.

قلل من الكحول

غالبا ما ينسى الناس أن الكحول كثيرة السعرات الحرارية، حيث أن كأسا من النبيذ يمكن أن يحتوي على عدد من السعرات الحرارية مثل قطعة الشوكولاتة.

ولهذا، فإن شرب الكحول بانتظام هو سبب شائع حقا لزيادة الوزن بسرعة.

خطط لوجباتك

حاول التخطيط لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة طوال الأسبوع، وتأكد من الالتزام بالسعرات الحرارية المسموح بها.

وقد تجد أنه من المفيد إنشاء قائمة تسوق أسبوعية أو أن يكون لديك دفتر يوميات حيث يمكنك تدوين ما ستأكله قبل أسبوع من الموعد المحدد.

المصدر: إكسبريس