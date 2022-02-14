ليبيا – واصلت قوة التدخل والإسناد بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية تنفيذ تعليمات النائب العام لإزالة البناء العشوائي تحت مسار الخطوط نقل الطاقة.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذه التجاوزات هي على خط جنوب طرابلس – الزهراء، فيما تتم إزالتها بالتعاون مع الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية الجفارة.

وأضاف البيان: إن الإزالة شملت مسقفات ومنطقة استراحة في منطقة أنجيلة الغربية تحت مسار خط نقل الطاقة 220 جنوب طرابلس – الزهراء، فيما تم استدعاء أصحاب العقارات التي تحت مسار الخطوط المذكورة.