ليبيا – أكد القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا على أن الشعب الليبي هو الوحيد الذي يطلق عليه سياسيًا ووطنيًا أنه القوة الموجودة على الأرض والشعب هو مصدر السلطات، مشيرًا إلى أن الصحيح هو التوجه لبناء الدولة كما بناها الأجداد وكما بُنيت الدول الناظمة وبوجود قاعدة دستورية مستفتى وموافق عليها منها الشعب الحقيقي.

الأمين قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن التوافق المصري التركي هو الذي حرك البيادق الليبية بإرادة مصرية تركية للمقاربة السياسية الاقتصادية الأمنية المتصلة بما يسمى غاز شرق المتوسط وتعويم الإخوان المسلمين، وغير ذلك من الخلافات المصرية التركية.

وأردف: “مررت الأوامر لحفتر وعقيلة للقبول بالإخوان المسلمين وهذا صحيح ومررت للإخوان المسلمين كما وقع الآن عبر مجموعة المشري وحزب العدالة والبناء الداعم الخلفي والسياسي والمستحدث المسمى الحزب الديمقراطي، هذه حقيقة المشهد الصراعي السياسي الذي يدار ويسمى زورًا بالحوار الليبي”.

ورأى أن الإرادة الوطنية ليست موجودة لدى خالد المشري وعقيلة صالح بل لدى المصريين والأتراك، مضيفًا: “الدبيبة يريد أن يطرح مبادرة وهي لم تطرح بعد وعندما تخرج بإمكاننا أن نعلق عليها الرجل يريد أن يأتي بحل، وسنرى الحل برأي أن نتوجه لإسقاط هذه المجالس، الآن لن ننتظر عقيلة والمشري وندعو الليبيين حتى لعدم انتظار ما سيطرحونه والتوجه لهذه المجالس وتعطيلها وإقفالها فورًا؛ لأنها ثبتت أنها غير مسؤولة وغير شرعية وغير وطنية وتريد حكم الليبيين للأبد ومتشبثة وتلعب بالمواقف وتتغير بالظروف ومسيرة عن بعد”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ قبول البرلمان غير مسبوق بمجلس الدولة، ألا ترى أنه جاء ضمن موائمات إقليمية ودولية وموائمات لقوى الأرض الواقع والمسيطر اليوم في ليبيا وهي القوى المحلية؟

بالفعل الليبيين كلهم يريدون التوافق، لكن التوافق الذي حدث كان، قلنا معسكر حفتر ومعسكر الإخوان المسلمين وهي القوة الموجودة على الأرض! لكن هذا ليس الشعب الليبي، الشعب الليبي هو الوحيد الذي يطلق عليه سياسيًا ووطنيًا أنه القوة على الأرض، والشعب هو مصدر السلطات، الصحيح ان نتوجه لبناء الدولة كما بناها الاجداد وكما بُنيت الدول الناظمة وبوجود قاعدة دستورية مستفتى وموافق عليها منها الشعب الحقيقي.

التوافق المصري التركي هو الذي حرك البيادق الليبية بإرادة مصرية تركية للمقاربة السياسية الاقتصادية الأمنية المتصلة بما يسمى غاز شرق المتوسط وتعويم الإخوان المسلمين وغير ذلك من الخلافات المصرية التركية، مررت الأوامر لحفتر وعقيلة للقبول بالإخوان المسلمين وهذا صحيح ومررت للإخوان المسلمين كما وقع الآن عبر مجموعة المشري وحزب العدالة والبناء الداعم الخلفي والسياسي والمستحدث المسمى الحزب الديمقراطي، هذه حقيقة المشهد الصراعي السياسي الذي يدار ويسمى زورًا بالحوار الليبي.

القوى على الأرض الآن عليها أن نعملها بشكل آخر، هناك شعب خرج للشوارع ونخب وطنية غير مؤدلجة وأحزاب وطنية عبرت عن رفضها ومنظمات مجتمع مدني وتيارات مدنية وعسكرية وليس حفتر فقط عنده بندقة، هناك تيار فبراير المسلح لن يسمح بمرور هذه الصفقة لإنتاج حكومة تحكم الليبيين الحكم العسكري الإخواني الممثل عبر المشري.

س/ لماذا لا يؤخذ بتبريرات عقيلة صالح ومن يناصره في الشرق والغرب أو باقي الأطراف السياسية، هم يحملون حكومة الوحدة الوطنية المسؤولة الكاملة في فشل إجراءات الانتخابات وما وقعت فيه الحكومة من فساد كبير دلل عليه تقرير ديوان المحاسبة وما يقوم به مكتب النائب العام من إصدار أوامر قبض بحق الكثير من الوزراء؟

أكبر بالوعة فساد مرت لجهاز تشريعي سجلت لهذا البرلمان، مليار و200 مليون أنفق في سنة واحدة، لا أتصور أن الكونغرس الأمريكي أنفقها، رأينا فساد النواب، وهناك قصص لو تحكى عن البنوك المصرية للأعضاء والترضيات في بوابة مساعد والأملاك التي يملكها السادة النواب خارج ليبيا لعرفنا عن أي نواب نتحدث. الحكومة الآن يريدون إسقاطها ومستهدفه وهي ليست موضوعي لأني أعرف أن الحكومة وضعت أمام المدفع لتمرير التمديد، ما يعنيني أن التمديد مرفوض والتعديلات الدستورية لن تصنع انتخابات.

الإرادة الوطنية ليست موجودة لا عند المشري ولا عقيلة بل عند المصريين والأتراك. الدبيبة يريد أن يطرح مبادرة وهي لم تطرح بعد وعندما تخرج بإمكاننا أن نعلق عليها الرجل يريد أن يأتي بحل وسنرى الحل برأي أن نتوجه لإسقاط هذه المجالس، الآن لن ننتظر عقيلة والمشري وندعو الليبيين حتى لعدم انتظار ما سيطرحونه والتوجه لهذه المجالس وتعطيلها وإقفالها فورًا؛ لأنها ثبتت أنها غير مسؤولة وغير شرعية وغير وطنية وتريد ان تحكم الليبيين للأبد ومتشبثة وتلعب بالمواقف وتتغير بالظروف ومسيرة عن بعد ولا يمكن أن نتوقع منها أن تنجز دستور إلا على السلطة، ولا يمكنها أن تحقق ما يسمى الانتخابات. على الليبيين أن يفتكوا حريتهم من جديد ويفعلوا الديمقراطية.

س/ لماذا لا تكون حكومة باشاآغا حكومة تسوية سياسية؟

طالما أن مجلسي النواب والدولة اجتمعوا وأدارو لجنة طريق وخارطة، من أجل ماذا؟ لنتحصل ونسرع الانتخابات وهذا الغرض الذي قالوا توافقنا عليه وفشلنا في 24 من ديسمبر، لماذا تدير حكومة جديدة طالما عندك مطلب رئيس هو الانتخابات والحكومة الموجودة الآن لم تعطل الانتخابات بل من عطلها هو وجود حفتر وسيف الإسلام وقوانين عقيلة المعيبة التي فُصلت والإرادة الإقليمية التي تريد تفصيل انتخابات في ليبيا بقوانين في ليبيا تتماهى معها المكلف بالسلطة الانتخابية وهي المفوضية العليا للانتخابات؟ وعندما قال المشري نريد ترميم الدستور، ماذا يعني ترميم الدستور؟ المشري يريد حذف وتعديل مادتي الجنسية والعسكريين في الدستور الليبي لأنها مطلب عقيلة وحفتر فقط وباقي النقاط باستثناء حقوق المكونات الثقافية التي يجب أن نقبل ونتناغم على تسوية لها.

أما النقطة والمشكلة في الدستور الموجود هي مشكلة حفتر مع الجنسية والعسكري لتولي مناصب وانتخابات، وهذا ما يريد المشري أن يمرره وسيوافق عليه هو وجماعته ووصول موسى ديان لليبيا.

نحن نمثل فبراير والآن أدعو ثوار فبراير للحذر والانتباه لهذا المنعطف التاريخي وانحياز لإرادة الليبين في التوجه للانتخابات والدفاع عن الدولة المدنية ضد سراقها اللاشرعيين من مجلسي النواب والدولة والمتآمرين وذوي الأثمان الرخيصة والذين باعوا القضية وهي الحرية والديموقراطية.