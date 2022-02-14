مصر – أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير، عن مفاجأة سارة لعشاق جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بشأن حارس مرمى وقائد “المارد الأحمر” محمد الشناوي.

واوضح شوبير في برنامجه الإذاعي عبر “أون سبورت إف إم”: “محمد الشناوي سيلعب مباراة الأهلي والهلال السوداني المقبلة بدوري أبطال إفريقيا”.

وأضاف: “قابلت الشناوي في الإمارات، وتحدثت معه وأكد لي أنه جاهز وسيلعب مباراة الأهلي والهلال السوداني”.

وكان الشناوي، تعرض لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، حرمته من المشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخرا في الإمارات، وتوج نادي تشيلسي بلقبها فيما نال الأهلي الميدالية البرونزية باحتلاله المركز الثالث.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبي لنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، موقف الشناوي من السفر مع بعثة الفريق إلى السودان، لخوض مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات