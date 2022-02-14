ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد مازن التيجاني اليوم الأحد مع القائم بالأعمال بالسفارة المجرية لدى ليبيا غابرييل باب، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوزير العميد ابو الربيع سليمان الباروني.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر الأمنية لمنتسبي الوزارة في مجال كشف تزوير وتزييف الوثائق والمستندات الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم الجانبين.

من جانبه، أعرب غابرييل عن ارتياحه لما لمسوه من استقرار أمني خلال تواجده بالعاصمة طرابلس، مثنيًا على المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في إرساء الأمن داخل البلاد.

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