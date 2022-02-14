ليبيا – أرجع عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، عدم خروج الشارع بأعداد كبيرة للاعتراض على مجلسي النواب والدولة للتخوف بأن يترجم ذلك على أنه تأييد لبقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة، والتي تعد الطرف الثالث المسؤولة بالإضافة إلى المجلسين عن عرقلة الانتخابات.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أكد أن تعويل البعض على انشغال الليبيين بأوضاعهم المعيشية أو استمرار تخوفهم من الاصطفاف هو تقدير غير دقيق.

وذهب الشركسي إلى أن عدم قيام المجتمع الدولي بمعاقبة تلك الأجسام عن فشل الانتخابات، مما أشعرهم بالقوة مؤقتًا، ربما قد يؤدي بالنهاية لحث الليبيين على التحرك بمفردهم سلمياً لإزاحتهم.