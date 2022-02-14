ليبيا – علق عضو مجلس النواب محمد العباني على الاتهامات التي أثيرت ضد مجلسي النواب والدولة بالتسبب في عرقلة المسار الانتخابي.

العباني في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، اعتبر أن الاتهامات التي وجهت للمجلسين تعمق الاتجاه الذي يرى أنهما قد يكونان مستفيدين من وجود مرحلة انتقالية جديدة يتمتع فيها أعضاؤهما بالسلطة، ويحصلون على الرواتب الكبيرة.

وحذر العباني من أن طول تلك المرحلة، والتي تمتد إلى 14 شهرًا، في ظل وجود حكومة جديدة، قد يزيد من حجم الصراع على الثروة ويغذيه انتشار السلاح على الأرض، وفي حال تحقق ذلك، فستتزايد المسؤوليات والاتهامات التي ستوجه للمجلسين.