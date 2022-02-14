فلسطين – فجر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزل الأسير محمود جرادات في بلدة سيلة الحارثية بمدينة جنين.

وقالت وكالة “معا” إن الجيش الإسرائيلي اقتحم برفقة مهندسي المتفجرات البلدة الليلة الماضية، وصاحب اقتحام الجنود الإسرائيليين مواجهات عنيفة وإطلاق نار على الآليات الإسرائيلية.

وأغلق الجيش الإسرائيلي مداخل البلدة ومنع الدخول والخروج منها حتى تم تفجير المنزل والانسحاب من المكان.

وأعلنت الصحة الفلسطينية بعد ذلك عن مقتل شاب وإصابة العشرات بالرصاص الحي.

يتهم الجانب الإسرائيلي الأسير محمود جرادات و3 آخرين بتنفيذ عملية “حومش المخلاة” والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

المصدر: معا