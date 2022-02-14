اللجنة الأولمبية ترفض توزيع الجوائز على الفائزين في التزحلق للفرق في بكين

اللجنة الأولمبية ترفض توزيع الجوائز على الفائزين في التزحلق للفرق في بكين

بكين – قررت اللجنة الأولمبية الدولية، عدم إقامة حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة التزحلق الفني على الجليد للفرق في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين.

وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية، تاركة المركز الثاني

والميدالية الفضية للفريق الأمريكي، فيما حصل الفريق الياباني على الميدالية البرونزية بعد أن جاء ثالثا.

وكان من المفترض أن يقام حفل توزيع الميداليات على الفائزين في 7 فبراير الماضي، لكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد ظهور إيجابية عينة لاختبار منشطات للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا، التي ساهمت في فوز الفريق الروسي بالمركز الأول.

وكانت العينة الإيجابية أخذت للفالييفا في 25 ديسمبر الماضي، ولكن نتيجتها عرفت في 8 فبراير، أي في اليوم التالي بعد نيل فالييفا الميدالية الذهبية للفرق مع منتخب بلادها.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان اليوم، إن قرار عدم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة التزحلق الفني على الجليد للفرق “اتخذ لصالح جميع الرياضيين، لأن براءة فالييفا، لم تثبت بالكامل بعد”.

وأضافت: “ستنظم اللجنة الأولمبية الدولية، بالتشاور مع الرياضيين المعنيين ومنظمو الألعاب الأولمبية، حفل توزيع الجوائز بمجرد اكتمال التحقيق في قضية فالييفا”.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، أصدرت في وقت سابق اليوم الاثنين، حكمها في قضية فالييفا البالغ عمرها 15 عاما، وأكدت أن البطلة الروسية لا تحتاج إلى وقف منافستها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية قبل إجراء تحقيق كامل في قضيتها.

قرار المحكمة الإيجابي جاء لأن فالييفا كانت قاصرا، حيث تخضع لقواعد مختلفة عن تلك المفروضة على الرياضيين البالغين.

ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد غدا الثلاثاء بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.

المصدر: lenta.ru