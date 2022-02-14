فرنسا – تعهدت مرشحة الحزب اليميني الرئيسي للانتخابات الرئاسية الفرنسية فاليري بيكريس بالعمل على تحقيق “المصالحة” في بلادها، وذلك أمام نحو 7500 من أنصارها في أول تجمع حاشد لها في باريس.

وقالت بيكريس زعيمة حزب “الجمهوريين”: “نحن هنا معا لنؤكد بصوت عال وواضح أن فرنسا الجديدة آتية”، معتبرة أنها تحمل “أملا جديدا” بفرنسا “متصالحة”.

وتواجه فاليري بيكريس صعوبة في التقدم على منافسيها من اليمين في استطلاعات الرأي، وفي خطابها الذي استمر لأكثر من ساعة، كانت حازمة للغاية تجاه الرئيس إيمانويل ماكرون ومرشح اليمين إيريك زمور الذي اعتبر السبت أنها “ليست يمينية”.

وقالت: “نحن عند مفترق طرق… (لكن) لا يوجد استبدال كبير” في إشارة إلى نظرية يمينية متطرفة حول استبدال المواطنين بالمهاجرين، وأردفت “أنا أدافع عن الهوية الفرنسية الحقيقية”.

المصدر: أ ف ب