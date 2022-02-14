ليبيا – صدر عن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بيان صحفي لقرب حلول الذكرى الـ11 لـ”ثورة الـ17 من فبراير” وفيه تم التأكيد على عدة أمور.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، شدد فيه المشري على التزامه العميق بأهداف ومبادئ “الثورة” وحفاظه وصونه للدماء والتضحيات التي عبدت طريقها، مؤكدًا للجميع أن التعديل الدستوري الـ12 الصادر عن مجلس النواب وتغيير رئيس الحكومة هي قرارات نهائية مع وجود العديد من الملاحظات حولها.

وأضاف البيان: إن قرار المجلس بهذا الخصوص سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة مع تقديم الحرص على سلامة الوطن ووحدته وحرم الدم الليبي بعيدًا عن أية مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر فيها البعض.