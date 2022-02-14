ليبيا – طالبت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بموقف واضح ضد رئيس المجلس خالد المشري.

النعاس وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” السبت قالت: “السادة أعضاء المجلس الأعلى للدولة هل سنرى منكم موقفًا ضد ما صرح به المشري، أم أنكم جميعًا موافقون على ما صرح به؟”.

وأضافت النعاس: “أمامكم خياران لا ثالث لهما، إما أن تطالبوا بعقد جلسة علنية لمحاسبته وإيقافه عند حده أو تقدموا استقالتكم وتتركوا له المجلس لينعم به وحده، غير ذلك أنتم معه وراضون بما يقرر”.

هذا وأكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري في كلمة مصورة له أمس السبت أن المجلس لا يملك سلطة إعطاء الثقة لرئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا.