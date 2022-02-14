ليبيا – أكد أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار النقاصة أن السياسيين مسؤولون عما يحدث على الساحة السياسية، أما أعمال اللجنة فتنحصر في المسار الأمني والعسكري.

النقاصة وعن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” الأحد: إنها تحتاج إلى قرار سياسي للبدء في تنفيذ الخطة، منوهًا إلى أن اللجان والفرق الفنية التي تشكّلت في هذا الإطار جاهزة لتنفيذ خططها، وهناك برامج معدة، لكن ما زالت لم تكتمل لأنّها تحتاج إلى قرارٍ سياسيّ مِن رئيس منتخب من كلّ الليبيين.

وفيما يخصّ الحالة الأمنية، طمأن اللواء النقاصة الليبيين بأن توقيع وقف إطلاق النار ما زال متماسكًا، والأمور تذهب في الطريق الصحيح، وهناك توافق كامل.

وأضاف: “نسعى في اللجنة لاستمرارية وقف إطلاق النار لأنّه بعد هذه العملية تأتي الحلول السياسية، أما حين توجد حرب ومدافع تدكّ المدن لا يمكن أن نصل إلى أي حل سياسي، ونحن نعمل الآن على تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف”.