الهند – نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية صباح اليوم الاثنين بإطلاق 3 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المنظمة “نجحنا اليوم الاثنين بإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من بينها قمر EOS-04 المخصص لاستشعار الأرض عن بعد.. الأقمار مع صاروخ PSLV-C52 أطلقت من قاعدة في مركز Satish Dhawan الفضائي في جزيرة Sriharikota، حوالي الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)”.

وأشار البيان إلى أن قمر EOS-04 يزن 1710 كلغ، وطور خصيصا ليعمل كقمر استشعار للأرض عن بعد وليكون قادرا على التقاط صور عالية الدقة لسطحها، ويفترض أن تستخدم بياناته في مجالات الإصلاح الزراعي ومراقبة الغابات وتحديد أماكن الفيضانات والكوارث الطبيعية.

أما قمر Inspiresat-1 الذي حمله الصاروخ الهندي إلى الفضاء أيضا فطوره طلاب من المعهد الهندي لتكنولوجيا الفضاء بالتعاون مع خبراء من جامعة كولورادو الأمريكية وخبراء من سنغافورة وتايوان، وصمم لدراسة الغلاف الأيوني للأرض، وقمر INS-2TD الثالث جهّز بكاميرات حرارية ومستشعرات قادرة على رصد حرارة سطح الأرض ونقل تلك البيانات إلى المراكز الأرضية المختصة بالأبحاث العلمية، و المفترض أن يبدأ بإرسال البيانات إلى الأرض العام الجاري.

المصدر: فيستي