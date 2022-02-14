ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن المجلس بدأ عملية تشكيل حكومة جديدة ومستمر فيها، والأمور تسير بوتيرة جيدة، وفي انتظار إعطاء الثقة للحكومة لتتسلم مهامها.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أضاف: “علينا تجاوز كثير من الشكليات والرغبات، نحن في وضع غير طبيعي، وهذا ما يشجعنا على المضي بكثير من التنازلات، ولو تحدثنا في كل الأمور ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه”.

وأردف: “نحن الآن أمام حقيقة انسداد في الأفق السياسي وسبب ذلك التدخلات الأجنبية. ونحن مستبشرون خيرًا أن يكون القرار ليبيًّا ليبيًّا، وتنازلنا على مضض عن كثير من اختصاصات مجلس النواب في سبيل أن نصل إلى توافق ليبي ليبي، وأعتقد أن كثيرًا من أعضاء مجلس الدولة اليوم يستشعرون هذا للوصول إلى الهدف المنشود، وهو سحب البساط من القوى الأجنبية المتحكمة في القرار الليبي”.

وحول اتهام الدبيبة لمجلس النواب بالتزوير، أوضح اوحيدة: “الدبيبة هو من يحاول تأزيم الوضع؛ لأنه منذ عام في السلطة ويريد أن يحقق أهدافه الخاصة من هذه السلطة، وهو الآن يشعر أن ما يحدث خطر عليه حتى من ناحية جنائية، وسوف يبذل جهده بجميع الوسائل للبقاء والتشويش على المضي في هذه الاستحقاقات وهو استقرار ليبيا والوصول إلى انتخابات بتوافق بين الأطراف الليبية”.

وبشأن وجود مظاهرات معترضة على قرار مجلس النواب ووجود انقسام شعبي، قال اوحيدة: “لا يوجد انقسام شعبي، القوى الفاعلة في ليبيا هي أطراف واقعية على الأرض مسلحة، وهي شبه متفقة في مجملها، والأطراف السياسية التي تمثلها وهي مجلس النواب ومجلس الدولة في أغلبهم متفقون الآن”.

اوحيدة اختتم تصريحه بالقول: “الخلافات بيننا كثيرة ولكن نحن مستبشرون بهذا التوافق، ولا نريد التشويش عليه فقط لنخرج من هذا المشهد ونخلق واقعًا جديدًا، وبغير هذا سيكون انقسام ليبيا وترك الملف الليبي في أيدٍ أجنبية تتلاعب به كيف تشاء”.