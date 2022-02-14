بعد تاسع أيام المنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد “بكين 2022”

بعد تاسع أيام المنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد “بكين 2022”

بكين – انتزعت النرويج امس صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.

وأضافت النرويج إلى رصيدها اليوم 4 ميداليات متنوعة، بواقع: ذهبية وفضيتان وبرونزية، لتنتزع الصدارة من ألمانيا التي فشل رياضيوها في نيل أي ميدالية لتتراجع إلى مركز الوصافة.

وحصدت روسيا 4 ميداليات ملونة، بواقع: ذهبية وفضية وبرونزيتان:

– الذهبية حصدها الفريق الروسي في سباق التتابع 4× 10 كم.

– الفضية أحرزها قسطنطين إفلييف في سباق التزلج السريع على المضمار لمسافة 500 م.

– البرونزية الأولى أحرزها إدوارد لاتيبوف في سباق البياتلون لمسافة 12.5 كم.

– البرونزية الثانية أحرزتها أنجيلينا غوليكوفا في سباق التزلج السريع لمسافة 500 م.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم التاسع من أولمبياد بكين:

1- النرويج (9 ذهبية و5 فضية و7 برونزية)

2- ألمانيا (8 ذهبية و5 فضية وبرونزية)

3- الولايات المتحدة (6 ذهبية و5 فضية وبرونزية)

4- هولندا (6 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)

5- السويد (5 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)

6- النمسا (4 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)

7- روسيا (4 ذهبية، 5 فضية و8 برونزية).

الجدول كاملا:

المصدر: olympics.com