بكين – انتزعت النرويج امس صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.
وأضافت النرويج إلى رصيدها اليوم 4 ميداليات متنوعة، بواقع: ذهبية وفضيتان وبرونزية، لتنتزع الصدارة من ألمانيا التي فشل رياضيوها في نيل أي ميدالية لتتراجع إلى مركز الوصافة.
وحصدت روسيا 4 ميداليات ملونة، بواقع: ذهبية وفضية وبرونزيتان:
– الذهبية حصدها الفريق الروسي في سباق التتابع 4× 10 كم.
– الفضية أحرزها قسطنطين إفلييف في سباق التزلج السريع على المضمار لمسافة 500 م.
– البرونزية الأولى أحرزها إدوارد لاتيبوف في سباق البياتلون لمسافة 12.5 كم.
– البرونزية الثانية أحرزتها أنجيلينا غوليكوفا في سباق التزلج السريع لمسافة 500 م.
ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم التاسع من أولمبياد بكين:
1- النرويج (9 ذهبية و5 فضية و7 برونزية)
2- ألمانيا (8 ذهبية و5 فضية وبرونزية)
3- الولايات المتحدة (6 ذهبية و5 فضية وبرونزية)
4- هولندا (6 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)
5- السويد (5 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)
6- النمسا (4 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)
7- روسيا (4 ذهبية، 5 فضية و8 برونزية).
الجدول كاملا:
المصدر: olympics.com